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Brusaporto-Milan Futuro, Oddo: “Ottima partita. Bisogna crescere sulla cattiveria”
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Al termine di Brusaporto-Milan Futuro, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole
L'allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo ha commentato nel post-partita la vittoria per 0-4 in trasferta contro il Brusaporto. Per i rossoneri in gol Minotti, Sardo, Magrassi e Chaka Traorè