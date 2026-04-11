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SERIE A
Pavlovic top in Serie A, Fagioli erede di Calhanoglu? Le 10 teorie sull’ultima giornata
Nell'ultima puntata di 'Tutti Teorici' de 'La Gazzetta dello Sport' ecco 10 teorie sulla 31^ giornata di Serie A: c'è Strahinja Pavlovic
Nell'ultima puntata di 'Tutti Teorici', format de 'La Gazzetta dello Sport', ecco 10 teorie sulla 31^ giornata di Serie A. Dall'ipotesi di Nicolò Fagioli della Fiorentina come sostituto di Hakan Çalhanoğlu all'Inter all'ascesa di Strahinja Pavlovic come uno dei migliori difensori del campionato sotto la guida di Massimiliano Allegri. Guarda il video