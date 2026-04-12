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Milan Futuro, Minotti: “Era importante vincere oggi. Emozionante segnare con questa maglia”
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Al termine di Brusaporto-Milan Futuro, il calciatore rossonero Gabriele Minotti ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole
Grandissima vittoria del Milan Futuro quest'oggi in trasferta contro il Brusaporto. I rossoneri di Massimo Oddo hanno inflitto un netto 4-0 agli avversari. In gol anche Minotti (primo stagionale) che, al termine della partita, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, il video.