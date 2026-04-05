Domani sera si disputerà al 'Maradona' Napoli-Milan: ieri, intanto, a Milanello quasi 5mila tifosi e prove tecniche di formazione. Il video

A due giorni dalla delicata sfida contro il Napoli, il Milan ha ricevuto una forte spinta dal proprio pubblico. Visto il divieto di trasferta in Campania, circa 5mila tifosi si sono radunati ieri a Milanello per sostenere la squadra, trasformando l’allenamento in un vero e proprio evento. Un’atmosfera intensa, tra cori e incitamento continuo, che ha accompagnato il lavoro guidato da Massimiliano Allegri, impegnato a mettere a punto le ultime strategie tattiche in vista del big match di Pasquetta. Il video di Luca Bianchin, inviato de 'La Gazzetta dello Sport'