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Martina Riva sullo stadio del Milan: “Siamo nei tempi, ma è un’opera privata” | PM
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Martina Riva, Assessora Sport, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio
Martina Riva, Assessora Sport, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi