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Fontana (Presidente Regione Lombardia): “Con Scaroni ho tanti confronti”
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Attilio Fontana, Presidente della Lombardia, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio
Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e tifoso del Milan, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi