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Milanello è una bolgia, il Milan di Allegri si è preparato al Napoli così: il video dell’allenamento
Oltre 4mila tifosi presenti, ieri, all'allenamento del Milan di Massimiliano Allegri a Milanello: nel mirino la trasferta di domani a Napoli
Oltre 4mila tifosi rossoneri presenti, ieri, all'allenamento che il Milan di Massimiliano Allegri ha svolto sul campo esterno di Milanello: nel mirino del Diavolo c'è la trasferta di domani sera in casa del Napoli di Antonio Conte, un big match di altissima classifica in Serie A! Ecco quanto successo nel video di Luca Bianchin, inviato de 'La Gazzetta dello Sport'