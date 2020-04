Esami di maturità e terza media: cosa prevede il Decreto Scuola

ALTRE NEWS – Non si vive di solo calcio. L’emergenza Coronavirus ha bloccato l’Italia, scuola compresa. Ed erano in molti a chiedersi cosa sarebbe successo all’attuale anno scolastico. Una risposta è arrivata ieri dal Governo: nel decreto Scuola si prevedono infatti tre cose:

–maturità on line

–esame di terza media cancellato

–nessuna bocciatura

Tutto questo nel caso in cui non si possa tornare sui banchi entro il 18 maggio. In quel caso, l’anno scolastico 2019/20 finirà in questo modo, con i 500 mila maturandi davanti al pc, una valutazione del consiglio di classe al posto dell’esame di terza media (da fare in base anche a un elaborato che il candidato dovrà presentare) e la promozione in blocco degli studenti delle classi intermedie.

Questo, il Piano B del Governo Conte, perché il Piano A – ancora attuabile – è quello di finire l’anno scolastico, tornando a scuola entro – come detto – il 18 Maggio. Ipotesi al momento difficile e alquanto complicata. Ma tant’è, le due strade ormai sono tracciate e ufficiali: il decreto sulla scuola approvato dal Consiglio dei ministri diventerà realtà grazie a una o più ordinanze – questo è da vedere – emanate dal Ministero dell’Istruzione.