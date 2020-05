Autocertificazione Fase 2 Coronavirus, il nuovo Modulo: SCARICA QUI

CORONAVIRUS – Ecco il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti nella Fase 2, valido dal 4 maggio. Come previsto dal decreto governativo del 26 aprile 2020, si potranno effettuare spostamenti non solo per esigenze lavorative, di salute o di necessità, ma anche per fare visita ai congiunti (qui per saperne di più). Questo è il quinto modulo di autocertificazione proposto dal Governo Conte, un modello quasi identico al precedente ma che prevede – appunto – una giustificazione ad hoc: l’ “Incontro con i congiunti”. Non si potranno ancora vedere gli amici. Restano vietati anche gli spostamenti in una Regione diversa da quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza per motivi di salute.

SCARICA IL MODULO PDF PER LA FASE 2 CLICCANDO QUI

NON PUOI STAMPARLO? VAI QUI

