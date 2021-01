Ibrahimovic vs Lukaku, la parodia della rissa secondo Celenza / Video

Sono passati ormai diversi giorni, ma si continua a parlare ancora della piccola rissa verbale tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia vinto in rimonta dai nerazzurri. I due attaccanti di Milan e Inter se le sono dette di santa ragione, tanto da portare molti a richiedere pesanti squalifiche. Solite liti di campo, niente di nuovo. Però quando a farlo sono due personaggi così importanti, in una partita così importante, ha sicuramente un risalto maggiore. Tanta ironia anche, come quella di Fabio Celenza, che ha doppiato i due, scherzando su un possibile dialogo a base di cibo. Ecco la video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>