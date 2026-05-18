Milan, senti Giovanni Galli: “Allegri ha fatto un miracolo”

Giovanni Galli alla presentazione della 24^ edizione del Memorial Niccolò Galli sulla corsa Champions e le stagioni di Allegri e Spalletti

Così Giovanni Galli alla presentazione della 24^ edizione del Memorial Niccolò Galli sulla corsa Champions e le stagioni di Allegri e Spalletti. Per l'ex giocatore del Milan, l'allenatore livornese ha fatto un miracolo. Ecco le parole da Gazzetta.it