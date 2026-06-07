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Dan Peterson: “Vi racconto di quando Berlusconi mi contattò per diventare allenatore del Milan” | PM
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Dan Peterson, grande conoscitore del basket e non solo, ha parlato di quando è stato vicino alla panchina del Milan
Dalla sala Coppa Italia della terza edizione del Festival di Serie A che si sta tenendo a Parma ha parlato Dan Peterson, grande conoscitore del basket e non solo. Dall'inviato per Pianeta Milan Matteo Chini, ecco il racconto sul Milan