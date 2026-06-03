Ambrosini racconta: “Stam infilò Gattuso nella cesta delle maglie sporche”

Massimo Ambrosini ha raccontato un aneddoto divertente su Jaap Stamp e Rino Gattuso ai tempi del Milan. Ecco il video

Nella terza puntata di “Caro Amico”, il primo podcast di Benji & Fede che vede i due artisti interfacciarsi con un ospite speciale e il suo migliore amico, Massimo Ambrosini ha raccontato un aneddoto divertente su Jaap Stamp e Rino Gattuso ai tempi del Milan. Ecco il video da Gazzetta.it.