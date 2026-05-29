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Calvarese ricorda l’errore in Sassuolo-Milan: “Ecco cosa è successo nello spogliatoio”
Gianpaolo Calvarese è l'ospite dell'ultima puntata della Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta. Retroscena su Sassuolo-Milan
Gianpaolo Calvarese è l'ospite dell'ultima puntata della Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta. L'ex arbitro ha parlato dell'inchiesta attualmente in corso, ma anche di alcuni episodi: il retroscena su Sassuolo-Milan. Ecco il video.