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Calvarese ricorda l’errore in Sassuolo-Milan: “Ecco cosa è successo nello spogliatoio”

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Emiliano Guadagnoli
29 maggio

Gianpaolo Calvarese è l'ospite dell'ultima puntata della Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta. Retroscena su Sassuolo-Milan

Gianpaolo Calvarese è l'ospite dell'ultima puntata della Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta. L'ex arbitro ha parlato dell'inchiesta attualmente in corso, ma anche di alcuni episodi: il retroscena su Sassuolo-Milan. Ecco il video.