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Milan, Pulisic parla della pressione di essere uno dei leader degli USA: ecco le sue parole
Milan, Pulisic: il numero 10 della nazionale statunitense ammette che la pressione è reale in vista dei Mondiali in casa
Il numero 10 della nazionale statunitense ammette che la pressione è reale, ma assicura di essere pronto a dare tutto in campo alla Coppa del Mondo FIFA. Ecco le parole dell'attaccante del Milan Pulisic riportate da Gazzetta.it.