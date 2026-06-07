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“Lo vuole l’Inter”: Braida racconta di quando ingannò Galliani per acquistare Kakà | PM

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Emiliano Guadagnoli
7 giugno

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi. Dall'inviato per Pianeta Milan Matteo Chini, ecco il racconto su Kakà

Dalla sala Coppa Italia della terza edizione del Festival di Serie A che si sta tenendo a Parma ha parlato Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi. Dall'inviato per Pianeta Milan Matteo Chini, ecco il racconto su Kakà