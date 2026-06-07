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“Lo vuole l’Inter”: Braida racconta di quando ingannò Galliani per acquistare Kakà | PM
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Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi. Dall'inviato per Pianeta Milan Matteo Chini, ecco il racconto su Kakà
Dalla sala Coppa Italia della terza edizione del Festival di Serie A che si sta tenendo a Parma ha parlato Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi. Dall'inviato per Pianeta Milan Matteo Chini, ecco il racconto su Kakà