PIANETAMILAN i nostri video Il retroscena di Braida: “Ecco come ho portato Sacchi al Milan” | PM
ULTIME MILAN NEWS
Il retroscena di Braida: “Ecco come ho portato Sacchi al Milan” | PM
01:32
Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi. Dall'inviato per Pianeta Milan Matteo Chini, ecco il racconto su Sacchi
Dalla sala Coppa Italia della terza edizione del Festival di Serie A che si sta tenendo a Parma ha parlato Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi. Dall'inviato per Pianeta Milan Matteo Chini, ecco il racconto su Sacchi