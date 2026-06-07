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Il retroscena di Braida: “Ecco come ho portato Sacchi al Milan” | PM

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Emiliano Guadagnoli
7 giugno

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi. Dall'inviato per Pianeta Milan Matteo Chini, ecco il racconto su Sacchi

Dalla sala Coppa Italia della terza edizione del Festival di Serie A che si sta tenendo a Parma ha parlato Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi. Dall'inviato per Pianeta Milan Matteo Chini, ecco il racconto su Sacchi