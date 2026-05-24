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Curva Sud in protesta: “Furlani vattene, Ibra, Scaroni e Moncada seguitelo” | PM
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I tifosi del Milan contestano Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Ecco il video della protesta dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi
A Giorgio Furlani i tifosi del Milan contestano il lavoro e i risultati dall'addio di Paolo Maldini in poi. 441 milioni di euro spesi in tre stagioni per conquistare una sola Supercoppa Italiana con il distacco con le capoliste sempre più alto (58 punti). Il video della protesta anche contro Ibrahimovic e Moncada, dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi