Perché il Milan pensa a Rangnick? Ecco qualche dettaglio

Non è un segreto che nella lista dei desideri di Ibra e Cardinale per il nuovo corso del Milan ci sia Ralf Rangnick

Non è un segreto che nella lista dei desideri di Ibra e Cardinale per il nuovo corso del Milan ci sia Ralf Rangnick, uomo di calcio e di esperienza che nel frattempo sta preparando il Mondiale con la sua Austria. Ecco l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'