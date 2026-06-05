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Francia, Maignan e Theo Hernandez: l’abbraccio in ricordo dei vecchi tempi al Milan
La rosa della Francia per i Mondiali è al completo dopo l’arrivo dei giocatori del PSG. Bello l'abbraccio tra Maignan e Theo Hernández
La rosa della Nazionale della Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps per i Mondiali che inizieranno il prossimo 11 giugno è finalmente al completo dopo l’arrivo dei giocatori del PSG, freschi vincitori della Champions League per la seconda volta consecutiva. Bello l'abbraccio tra Maignan e Theo Hernández, compagni di squadra al Milan dal 2021 al 2025. Guarda il video