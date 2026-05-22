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MAGLIA MILAN

PUMA e AC Milan presentano la nuova prima maglia 2026-2027

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Emiliano Guadagnoli
22 maggio

PUMA e AC Milan, con un video promozionale diffuso sui social, hanno presentato la nuova prima maglia dei rossoneri per la stagione 2026-2027

PUMA e AC Milan, con un video promozionale diffuso sui social, hanno presentato ufficialmente la nuova prima maglia dei rossoneri per la stagione 2026-2027. Restano le classiche strisce rossonere, con un ritorno al passato. Il nuovo Home kit per la stagione 2026/27, ricorda la maglia del 18esimo Scudetto rossonero. Ecco la clip!