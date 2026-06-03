Milan, senti Pochettino (USA): “Pulisic, che prestazione! Sono contento”

Mauricio Pochettino, CT degli USA, ha parlato della prestazione di Christian Pulisic, attaccante del Milan, dopo l'ultima amichevole

L'argentino Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico della Nazionale degli USA e di recente accostato anche alla panchina rossonera, ha parlato della prestazione di Christian Pulisic, attaccante del Milan, dopo l'ultima amichevole contro il Senegal, vinta per 3-2 anche grazie ad un assist e ad un gol del suo numero 10. Ecco, nel video, le dichiarazioni di Pochettino sullo statunitense del Diavolo