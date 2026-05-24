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FORMAZIONI
Milan-Cagliari, le probabili formazioni: solo panchina per Modrić? Davanti c’è Giménez
Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026: così in campo a San Siro?
Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, dovrebbe lasciare inizialmente in panchina Luka Modrić e schierare in attacco Santiago Giménez. Il video con i 22 che dovrebbero scendere questa sera in campo