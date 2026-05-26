Milan, Cardinale lascia l’hotel a Milano: pronto a volare per Vienna | PM

Come rivelato dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi, Gerry Cardinale ha lasciato da pochi minuti il 'Four Seasons Hotel'. Il video

Come rivelato dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi, il numero uno di RedBird Gerry Cardinale ha lasciato da pochi minuti il 'Four Seasons Hotel' di Milano. Il proprietario rossonero è pronto a volare per Vienna (insieme a Ibrahimivic) con un volo privato. Nella giornata di ieri incontri con Ibrahimovic e il comunicato con gli esoneri di Allegri, Tare, Moncada e Furlani. Ora dovrà gestire in prima persona tutto il suo 'nuovo' Milan