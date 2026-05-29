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Ganz cuore rossonero: “Per sempre orgoglioso dello scudetto vinto con il Milan” | PM
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L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz. Ecco le sue parole
L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz. Ecco le sue parole durante un evento molto importante per i colori del Milan, ovvero la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. Ecco tutte le sue parole.