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Milan, guarda Rabiot: colpi di classe in allenamento con la Francia
Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Rayan Cherki e Rabiot si preparano per i Mondiali 2026 con la maglia della Francia
Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Rayan Cherki e Rabiot si preparano per i Mondiali 2026 con la maglia della Francia. Tra controlli perfetti, tocchi di prima e giocate di altissimo livello in allenamento. Ecco il video da Gazzetta.it.