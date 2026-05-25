Il Milan ha perso in casa contro il Cagliari e ha fallito la qualificazione in Champions: sui social è esplosa la rabbia dei tifosi. Il video

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso in casa (1-2) contro il Cagliari di Fabio Pisacane nella 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026: alla luce delle vittorie di Roma e Como, i rossoneri hanno fallito la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sui social, quindi, è esplosa la rabbia dei tifosi milanisti. Il video di 'GazzettaTV' con i commenti degli utenti maggiormente infuriati e/o delusi