|ACQUISTI
|GIOCATORE
|VENDITORE
|COSTO
|Santiago Gimenez
|Feyenoord
|32,00 mln
|Youssouf Fofana
|Monaco
|20,00 mln
|Strahinja Pavlović
|Salisburgo
|18,00 mln
|Emerson Royal
|Tottenham
|15,00 mln
|Alvaro Morata
|Atletico Madrid
|13,00 mln
|Warren Bondo
|Monza
|10,00 mln
|Joao Felix
|Chelsea
|5,50 mln (spesa prestito)
|Alex Jimenez
|Real Madrid
|5,00 mln
|Tammy Abaraham
|Roma
|1,50 mln (spesa prestito)
|Riccardo Sottil
|Fiorentina
|1,00 (spesa prestito)
|Kyle Walker
|Manchester City
|prestito
|*In azzurro i giocatori arrivati nel mercato invernale
Rosa Milan 2024-25
La rosa del Milan 2024-25, aggiornata con i profili e le schede di tutti i giocatori rossoneri.
Recap calciomercato Milan 2024-25
Calciomercato estivo Milan 2024-25
E' il primo anno della nuova era targata Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese ha sostituito Stefano Pioli sulla panchina rossonera. L'obiettivo dichiarato è quello di competere per lo scudetto e vincere il campionato 2024-25, strappando lo scettro di regina della Serie A all'Inter. "Sarà un mercato di dettagli", aveva dichiarato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo i primi mesi di apprendistato, è ora centrale nelle scelte del Milan, insieme a Furlani e Moncada. Il primo giocatore acquistato in estate è stato Alvaro Morata, chiamato a sostituire Olivier Giroud. Poi sono arrivati due rinforzi in difesa (il centrale mancino Pavlovic dal Salisburgo e il terzino destro Emerson Royal dal Tottenham), due a centrocampo (il mediano francecese Fofana, dal Monaco, e Silvano Vos, aggregato al Milan Futuro) e uno in attacco (Abraham in prestito dalla Roma). Ecco tutti i movimenti in entrata e uscita, con relativo saldo di calciomercato.
Calciomercato invernale Milan 2024-25
Nel calciomercato invernale, il Milan - ottavo in classifica in Serie A e con un nuovo allenatore (Sergio Conceicao, arrivato il 30 dicembre 2024)- rivoluziona la rosa 2024-25 con 5 cambi in entrata e 5 in uscita. Vengono ceduti: Calabria, Bennacer, Okafor, Morata e il giovane Zeroli, finito al Monza in prestito. Arrivano invece Walker, Bondo, Joao Felix, Sottil e Santiago Gimenez.
Rosa Milan 2024-25: il saldo acquisti-cessioni
- Entrate (cessioni): 50,8 milioni di euro
- Uscite (acquisti): 121,7 milioni di euro
- Bilancio complessivo: -70,9
|CESSIONI
|GIOCATORE
|ACQUIRENTE
|COSTO
|Charles De Ketelaere
|Atalanta
|22,70 mln
|Alvaro Morata
|Galatasaray
|6,00 mln (spesa prestito)
|Daniel Maldini
|Monza
|5,00 mln
|Rade Krunic
|Fenerbahce
|3,50 mln
|Pierre Kalulu
|Juventus
|3,30 mln (spesa prestito)
|Luka Romero
|Cruz Azul
|3,30 mln
|Jan-Carlo Simic
|Anderlecht
|3,00 mln
|Yacine Adli
|Fiorentina
|1,5 (spesa prestito)
|Noah Okafor
|Napoli
|1,5 (spesa prestito)
|Ismael Bennacer
|Marsiglia
|1 (spesa prestito)
|Davide Calabria
|Bologna
|prestito
|Kevin Zeroli
|Monza
|prestito
|*In azzurro i giocatori ceduti nel mercato invernale
Allenatori Milan 2024-25
Il Milan comincia la stagione 2024-25 con Paulo Fonseca in panchina. L'ex allenatore del Lille dura però poco e il 30 dicembre 2024 viene esonerato e sostituito da Sergio Conceicao, che vince subito la Supercoppa italiana, ma non riesce a sterzare in Champions e in campionato. In Serie A il Milan finisce ottavo, fuori da ogni competizione internazionale: i rossoneri non giocheranno le Coppe nella stagione 2025-26
