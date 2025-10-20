Rosa Milan 2024-25

La rosa del Milan 2024-25, aggiornata con i profili e le schede di tutti i giocatori rossoneri.

Recap calciomercato Milan 2024-25

Calciomercato estivo Milan 2024-25

E' il primo anno della nuova era targata Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese ha sostituito Stefano Pioli sulla panchina rossonera. L'obiettivo dichiarato è quello di competere per lo scudetto e vincere il campionato 2024-25, strappando lo scettro di regina della Serie A all'Inter. "Sarà un mercato di dettagli", aveva dichiarato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo i primi mesi di apprendistato, è ora centrale nelle scelte del Milan, insieme a Furlani e Moncada. Il primo giocatore acquistato in estate è stato Alvaro Morata, chiamato a sostituire Olivier Giroud. Poi sono arrivati due rinforzi in difesa (il centrale mancino Pavlovic dal Salisburgo e il terzino destro Emerson Royal dal Tottenham), due a centrocampo (il mediano francecese Fofana, dal Monaco, e Silvano Vos, aggregato al Milan Futuro) e uno in attacco (Abraham in prestito dalla Roma). Ecco tutti i movimenti in entrata e uscita, con relativo saldo di calciomercato.

Calciomercato invernale Milan 2024-25

Nel calciomercato invernale, il Milan - ottavo in classifica in Serie A e con un nuovo allenatore (Sergio Conceicao, arrivato il 30 dicembre 2024)- rivoluziona la rosa 2024-25 con 5 cambi in entrata e 5 in uscita. Vengono ceduti: Calabria, Bennacer, Okafor, Morata e il giovane Zeroli, finito al Monza in prestito. Arrivano invece Walker, Bondo, Joao Felix, Sottil e Santiago Gimenez.

Rosa Milan 2024-25: il saldo acquisti-cessioni

  • Entrate (cessioni): 50,8 milioni di euro

  • Uscite (acquisti): 121,7 milioni di euro

  • Bilancio complessivo: -70,9

ACQUISTI
GIOCATOREVENDITORECOSTO
Santiago GimenezFeyenoord32,00 mln
Youssouf FofanaMonaco20,00 mln
Strahinja PavlovićSalisburgo18,00 mln
Emerson RoyalTottenham15,00 mln
Alvaro MorataAtletico Madrid13,00 mln
Warren BondoMonza10,00 mln
Joao FelixChelsea5,50 mln (spesa prestito)
Alex JimenezReal Madrid5,00 mln
Tammy AbarahamRoma1,50 mln (spesa prestito)
Riccardo SottilFiorentina1,00 (spesa prestito)
Kyle WalkerManchester Cityprestito
*In azzurro i giocatori arrivati nel mercato invernale

CESSIONI
GIOCATOREACQUIRENTECOSTO
Charles De KetelaereAtalanta22,70 mln
Alvaro MorataGalatasaray6,00 mln (spesa prestito)
Daniel MaldiniMonza5,00 mln
Rade KrunicFenerbahce3,50 mln
Pierre KaluluJuventus3,30 mln (spesa prestito)
Luka RomeroCruz Azul3,30 mln
Jan-Carlo SimicAnderlecht3,00 mln
Yacine AdliFiorentina1,5 (spesa prestito)
Noah OkaforNapoli1,5 (spesa prestito)
Ismael BennacerMarsiglia1 (spesa prestito)
Davide CalabriaBolognaprestito
Kevin ZeroliMonzaprestito
*In azzurro i giocatori ceduti nel mercato invernale

 

Allenatori Milan 2024-25

Il Milan comincia la stagione 2024-25 con Paulo Fonseca in panchina. L'ex allenatore del Lille dura però poco e il 30 dicembre 2024 viene esonerato e sostituito da Sergio Conceicao, che vince subito la Supercoppa italiana, ma non riesce a sterzare in Champions e in campionato. In Serie A il Milan finisce ottavo, fuori da ogni competizione internazionale: i rossoneri non giocheranno le Coppe nella stagione 2025-26

Rosa Milan, l'ARCHIVIO STORICO:

Allenatore

Sergio Conceicao

Giocatori

Portieri

16. Mike Maignan
57. Marco Sportiello
96. Lorenzo Torriani

Difensori

23. Fikayo Tomori
28. Malick Thiaw
31. Strahinja Pavlovic
46. Matteo Gabbia
19. Theo Hernandez
20. Alex Jimenez
22. Emerson Royal
2. Davide Calabria
32. Kyle Walker
38. Filippo Terracciano
25. Alessandro Florenzi

Centrocampisti

29. Youssouf Fofana
4. Ismaël Bennacer
14. Tijjani Reijnders
80. Yunus Musah
8. Ruben Loftus-Cheek
38. Warren Bondo
18. Kevin Zeroli
56. Alexis Saelemaekers
99. Riccardo Sottil

Attaccanti

10. Rafael Leao
17. Noah Okafor
11. Christian Pulisic
21. Samuel Chukwueze
79. João Félix
7. Santiago Gimenez
90. Tammy Abraham
7. Alvaro Morata
9. Francesco Camarda
15. Luka Jovic

