La rosa del Milan 2024-25, aggiornata con i profili e le schede di tutti i giocatori rossoneri.

Recap calciomercato Milan 2024-25

Calciomercato estivo Milan 2024-25

E' il primo anno della nuova era targata Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese ha sostituito Stefano Pioli sulla panchina rossonera. L'obiettivo dichiarato è quello di competere per lo scudetto e vincere il campionato 2024-25, strappando lo scettro di regina della Serie A all'Inter. "Sarà un mercato di dettagli", aveva dichiarato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo i primi mesi di apprendistato, è ora centrale nelle scelte del Milan, insieme a Furlani e Moncada. Il primo giocatore acquistato in estate è stato Alvaro Morata, chiamato a sostituire Olivier Giroud. Poi sono arrivati due rinforzi in difesa (il centrale mancino Pavlovic dal Salisburgo e il terzino destro Emerson Royal dal Tottenham), due a centrocampo (il mediano francecese Fofana, dal Monaco, e Silvano Vos, aggregato al Milan Futuro) e uno in attacco (Abraham in prestito dalla Roma). Ecco tutti i movimenti in entrata e uscita, con relativo saldo di calciomercato.

Calciomercato invernale Milan 2024-25

Nel calciomercato invernale, il Milan - ottavo in classifica in Serie A e con un nuovo allenatore (Sergio Conceicao, arrivato il 30 dicembre 2024)- rivoluziona la rosa 2024-25 con 5 cambi in entrata e 5 in uscita. Vengono ceduti: Calabria, Bennacer, Okafor, Morata e il giovane Zeroli, finito al Monza in prestito. Arrivano invece Walker, Bondo, Joao Felix, Sottil e Santiago Gimenez.

Rosa Milan 2024-25: il saldo acquisti-cessioni

Entrate (cessioni): 50,8 milioni di euro

(cessioni): milioni di euro Uscite (acquisti): 121,7 milioni di euro

(acquisti): milioni di euro Bilancio complessivo: -70,9

ACQUISTI GIOCATORE VENDITORE COSTO Santiago Gimenez Feyenoord 32,00 mln Youssouf Fofana Monaco 20,00 mln Strahinja Pavlović Salisburgo 18,00 mln Emerson Royal Tottenham 15,00 mln Alvaro Morata Atletico Madrid 13,00 mln Warren Bondo Monza 10,00 mln Joao Felix Chelsea 5,50 mln (spesa prestito) Alex Jimenez Real Madrid 5,00 mln Tammy Abaraham Roma 1,50 mln (spesa prestito) Riccardo Sottil Fiorentina 1,00 (spesa prestito) Kyle Walker Manchester City prestito *In azzurro i giocatori arrivati nel mercato invernale

CESSIONI GIOCATORE ACQUIRENTE COSTO Charles De Ketelaere Atalanta 22,70 mln Alvaro Morata Galatasaray 6,00 mln (spesa prestito) Daniel Maldini Monza 5,00 mln Rade Krunic Fenerbahce 3,50 mln Pierre Kalulu Juventus 3,30 mln (spesa prestito) Luka Romero Cruz Azul 3,30 mln Jan-Carlo Simic Anderlecht 3,00 mln Yacine Adli Fiorentina 1,5 (spesa prestito) Noah Okafor Napoli 1,5 (spesa prestito) Ismael Bennacer Marsiglia 1 (spesa prestito) Davide Calabria Bologna prestito Kevin Zeroli Monza prestito *In azzurro i giocatori ceduti nel mercato invernale

Allenatori Milan 2024-25

Il Milan comincia la stagione 2024-25 con Paulo Fonseca in panchina. L'ex allenatore del Lille dura però poco e il 30 dicembre 2024 viene esonerato e sostituito da Sergio Conceicao, che vince subito la Supercoppa italiana, ma non riesce a sterzare in Champions e in campionato. In Serie A il Milan finisce ottavo, fuori da ogni competizione internazionale: i rossoneri non giocheranno le Coppe nella stagione 2025-26

Clicca su ogni giocatore per aprire la scheda

Rosa Milan, l'ARCHIVIO STORICO: