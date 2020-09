Calendario Milan: prossime partite e risultati

CALENDARIO MILAN PROSSIME PARTITE

AC MILAN NEWS – Una partita di media ogni tre giorni: con un calendario così fitto è sempre meglio aver sott’occhio date e orari delle prossime partite, per non perdersi niente di questa nuova stagione 2020/2021. Europa League, Serie A, Coppa Italia: il nuovo Milan riparte da qui. Il debutto avverrà domani alle 20 (dove vederla in tv? QUI le info sulla diretta), con i rossoneri ospiti in Irlanda dello Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League.

Poi l’inizio del campionato italiano, con il Bologna. Le date da ricordare: alla 4a giornata ci sarà il primo derby con l’Inter, alla 5a la sfida con la Roma. Finale, invece, in salita: 35a con la Juventus a Torino, ultimo turno a Bergamo con l’Atalanta. Qui il dettaglio delle prossime partite del Milan in Serie A. Sotto, invece, l’elenco completo del calendario rossonero:



Serie A 2020/2021: il calendario del milan (da AC Milan)

AC MILAN, IL CALENDARIO 2020/2021

SETTEMBRE

17 settembre: Shamrock Rovers-Milan (Europa League)

19/20 settembre: Milan – Bologna (Serie A)

24 settembre: terzo turno preliminare (Europa League)

26/27 settembre: Crotone – Milan (Serie A)

OTTOBRE

1 ottobre: playoff (Europa League)

3/4 ottobre: Milan – Spezia (Serie A)

17/18 ottobre: Inter – Milan (Serie A)

22 ottobre: 1ª giornata fase a gironi (Europa League)

24/25 ottobre: Milan – Roma (Serie A)

29 ottobre: 2ª giornata fase a gironi (Europa League)

31 ottobre/1 novembre: Udinese – Milan (Serie A)

NOVEMBRE

5 novembre: 3ª giornata fase a gironi (Europa League)

7/8 novembre: Milan – Hellas Verona (Serie A)

21/22 novembre: Napoli – Milan (Serie A)

26 novembre: 4ª giornata fase a giorni (Europa League)

28/29 novembre: Milan – Fiorentina (Serie A)

DICEMBRE

3 dicembre: 5ª giornata fase a gironi (Europa League)

5/6 dicembre: Sampdoria – Milan (Serie A)

10 dicembre: 6ª giornata fase a giorni (Europa League)

12/13 dicembre: Milan – Parma (Serie A)

16 dicembre: Genoa – Milan (Serie A)

19/20 dicembre: Sassuolo – Milan (Serie A)

23 dicembre: Milan – Lazio (Serie A)

GENNAIO

3 gennaio: Benevento – Milan (Serie A)

6 gennaio: Milan – Juventus (Serie A)

9/10 gennaio: Milan – Torino (Serie A)

13/20 gennaio: ottavi di finale (Coppa Italia)

16/17 gennaio: Cagliari – Milan (Serie A)

23/24 gennaio: Milan – Atalanta (Serie A)

30/31 gennaio: Bologna – Milan (Serie A)

FEBBRAIO

6/7 febbraio: Milan – Crotone (Serie A)

13/14 febbraio: Spezia – Milan (Serie A)

20/21 febbraio: Milan – Inter (Serie A)

27/28 febbraio: Roma – Milan (Serie A)

MARZO

3 marzo: Milan – Udinese (Serie A)

6/7 marzo: Hellas Verona – Milan (Serie A)

13/14 marzo: Milan – Napoli (Serie A)

20/21 marzo: Fiorentina – Milan (Serie A)

APRILE

3/4 aprile: Milan – Sampdoria (Serie A)

10/11 aprile: Parma – Milan (Serie A)

17/18 aprile: Milan – Genoa (Serie A)

21 aprile: Milan – Sassuolo (Serie A)

24/25 aprile: Lazio – Milan (Serie A)

MAGGIO

1/2 maggio: Milan – Benevento (Serie A)

8/9 maggio: Juventus – Milan (Serie A)

12 maggio: Torino – Milan (Serie A)

15/16 maggio: Milan – Cagliari (Serie A)

22/23 maggio: Atalanta – Milan (Serie A)

