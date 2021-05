Risultati Serie A – Milan-Cagliari 0-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A. Dati e numeri della partita dei rossoneri di Stefano Pioli

Match point per la qualificazione in Champions League sciupato da parte del Milan. Padroni di casa poco propositivi e sulle gambe, discorso diverso per il Cagliari che, dopo aver festeggiato in albergo la matematica salvezza, ha giocato in maniera spensierata sul prato di 'San Siro'. Da sottolineare una grande prova di Gianluigi Donnarumma, autore di due strepitose parate su due colpi di testa di Pavoletti e Godin. Poche occasioni da gol per la squadra di Pioli, con Cragno che non è stato impegnato più di tanto. Discorso Champions rimandato all'ultimo match di campionato nella difficilissima trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Ecco tabellino e marcatori di Milan-Cagliari.