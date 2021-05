Pagelle Milan-Cagliari 0-0: Gigio fa miracoli, Rebic il peggiore | Serie A News

PAGELLE MILAN-CAGLIARI -Vittoria doveva essere e vittoria non è stata. Il Cagliari già salvo pareggia 0-0 in casa del Milan, il quale sciupa malamente il primo match point Champions League. Ultima giornata decisiva dunque per i rossoneri che saranno di scena a Bergamo contro un'Atalanta già qualificata alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.