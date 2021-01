Risultati Serie A – Milan-Atalanta 0-3: tabellino e marcatori | News

Milan-Atalanta 0-3, il tabellino del match di ‘San Siro’

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Seconda sconfitta stagionale in Serie A per il Milan di Stefano Pioli, la seconda arrivata a ‘San Siro‘. Dopo il k.o. dello scorso 6 gennaio contro la Juventus, oggi è arrivata una mazzata, tremenda, contro l’Atalanta.

‘Dea‘ padrona del campo per 90′ contro i rossoneri. Nulla da fare per Gigio Donnarumma (oggi capitano) e compagni, che hanno disputato la peggior partita degli ultimi tredici mesi, al cospetto di un’Atalanta, invece, che non ha sbagliato nulla, segnato tre gol e che avrebbe potuto anche dilagare oltre quanto conseguito.

Primo tempo concluso 0-1 per il gol di testa del difensore argentino Cristián Romero sul cross di Robin Gosens; raddoppio, poi, ad inizio ripresa grazie al rigore realizzato da Jošip Iličić (gomitata di Franck Kessié allo sloveno in area di rigore rossonera). Terzo gol, nel finale, in contropiede, di Duván Zapata. Vediamo, dunque, il tabellino completo di questo disastroso Milan-Atalanta 0-3 a ‘San Siro‘.

MILAN-ATALANTA 0-3

Marcatori: 26′ Romero, 53′ rig. Iličić, 77′ D. Zapata

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Kalulu (57′ Musacchio), Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo (70′ Mandžukić) Meïte (46′ Brahim Díaz), R. Leão (70′ Rebić); Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Tomori, Krunić, Hauge, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti (91′ Caldara); Hateboer (67′ Mæhle), de Roon, Freuler, Gosens (91′ Palomino); Pessina (90′ Malinovskyi); Iličić (82′ Muriel), D. Zapata. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Šutalo, Depaoli, Ruggeri, Miranchuk, Lammers. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia (LT)

Ammoniti: 38′ Theo Hernández (M), 51′ Kessié (M), 84′ Gosens (A)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

