Milan-Atalanta 0-2: penalty di Ilicic

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Josip Ilicic, fantasista sloveno, ha raddoppiato per la Dea a ‘San Siro‘. Calcio di rigore concesso dall’arbitro Maurizio Mariani per una gomitata, in area rossonera, di Franck Kessié (ammonito) ai danni dello stesso ex Palermo e Fiorentina. Dal dischetto, Ilicic ha battuto Gigio Donnarumma, che comunque aveva intuito la conclusione. Milan-Atalanta 0-2. SEGUI IL LIVE DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>