Milan in TV, la guida: ecco le partite su SKY o DAZN e come vederle

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non solo serie A, anche Europa League. In questa stagione 2020/2021 si rinnova il dilemma: dove posso vedere il Milan in tv? La partita sarà trasmessa da Sky o DAZN? E’ possibile vederle anche in streaming? Ecco la nostra Guida TV:

Serie A: dove vedere il Milan in tv

Arriva il derby! Gara in programma per sabato 17 Ottobre 2020 alle 18.00 e valida per la quarta giornata di Serie A. Dove vedere Inter-Milan in tv? Facile. Eccovi la risposta.

I diritti tv della stagione 2020/2021 di Serie A, come l’anno scorso, sono ad appannaggio esclusivo di SKY e DAZN, per cui, servirà ancora il doppio abbonamento. Ma quali partite del Milan andranno su ‘Sky Sport‘ e quali su ‘DAZN‘? Dove vedere la partita in tv o in diretta streaming gratis?

Di seguito vi riportiamo la guida TV ufficiale delle partite di campionato dei rossoneri. Alcune di queste saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Il calendario (qui trovi quello integrale del Milan) verrà aggiornato dalla Lega Serie A man mano. Intanto ecco l’elenco delle dirette tv fino alla 4^ giornata, con orari, date e programmazione televisiva:

1^ GIORNATA – Lunedì 21 settembre

Milan-Bologna 2-0 (trasmessa da SKY)

2^ GIORNATA – Domenica 27 settembre

Crotone-Milan 0-2 (trasmessa da SKY)

3^ GIORNATA – Domenica 4 ottobre

Milan-Spezia ore 18.00 (trasmessa da SKY)

4^ GIORNATA – Sabato 17 ottobre

Inter-Milan ore 18.00 (sarà trasmessa da SKY)

5^ GIORNATA – Lunedì 26 ottobre 2020

Milan-Roma ore 20.45 (trasmessa su SKY)

6^ GIORNATA – Domenica 1 novembre 2020

Udinese-Milan ore 12.30 (trasmessa su DAZN)

7^ GIORNATA – Domenica 8 novembre 2020

Milan-Hellas Verona ore 20.45 (trasmessa su Sky)

8^ GIORNATA – Domenica 22 novembre 2020

Napoli-Milan ore 20.45 (trasmessa su Sky)

9^ GIORNATA – Domenica 11 novembre 2020

Milan-Fiorentina ore 15.00 (trasmessa su DAZN)

10^ GIORNATA – Domenica 6 dicembre 2020

Sampdoria-Milan ore 20.45 (trasmess su Sky)

11^ GIORNATA – Domenica 13 dicembre 2020

Milan-Parma ore 20.45 (trasmessa su Sky)

12^ GIORNATA – Mercoledì 16 dicembre 2020

Genoa-Milan ore 20.45 (trasmessa su DAZN)

13^ GIORNATA – Domenica 20 dicembre 2020

Sassuolo-Milan ore 15.00 (trasmessa su Sky)

14^ GIORNATA – Mercoledì 23 dicembre 2020

Milan-Lazio ore 20.45 (trasmessa su DAZN)

15^ GIORNATA – Domenica 3 gennaio 2021

Benevento-Milan ore 18.00 (trasmessa su Sky)

16^ GIORNATA – Mercoledì 6 gennaio 2021

Milan-Juventus ore 20.45 (trasmessa su Sky)

Europa League: dove vedere il Milan in tv

Le partite di Europa League, dalla fase a gironi in poi, fino alla finale, sono in esclusiva su SKY SPORT. Una ristretta selezione, poi, andrà anche in chiaro (e gratis) su TV8, il canale di Sky sul digitale terrestre. Le partite, però, verranno scelte e comunicate via via. Su DAZN quindi non si possono vedere? La risposta è no. La piattaforma di streaming on line ha acquistato solo i diritti per le dirette dei preliminari di Europa League, ormai già passati in archivio.

GIRONE, DATE E ORARI DEL MILAN IN EUROPA

L’OFFERTA DI DAZN

MILAN TV

L’ormai ex Milan Channel, ovvero il canale tematico ufficiale rossonero, è visibile anche su DAZN, con tutti i contenuti: live, news, approfondimenti, speciali, dirette, servizi, clip e curiosità a 360 gradi sul mondo Milan. Per tutti i tifosi l’occasione imperdibile di seguire l’AC Milan anche in streaming.

IL CALCIO SU DAZN

DAZN anche quest’anno trasmetterà parte delle gare di Serie A, stagione 2020/21. Saranno 3 le partite a giornata in esclusiva, più tutta la serie B e il calcio internazionale.

Nel pacchetto sono compresi:

– Serie B

– La Liga (campionato spagnolo)

– Ligue 1 (campionato francese)

– FA Cup (Coppa inglese)

– Carabao Cup (la English Football League Cup)

– Libertadores (la Champions League del Sudamerica)

– Sudamericana

– MLS (campionato di calcio americano)

GLI ALTRI SPORT SU DAZN

– CEV (Pallavolo)

– NFL (Football americano)

– MLB (Baseball americano)

– NHL (Hockey su ghiaccio americano)

– Indycar (motori)

– Nascar (motori)

– UFC (Arti marziali)

– Boxe (Pugilato)

E molto altro ancora. Nel pacchetto ci sono anche per esempio il Rugby, le freccette (Darts) e altri sport di combattimento.

LA NOVITA’ DI QUEST’ANNO

Da questa stagione su DAZN ci sarà anche la MotoGP. Confermati ufficialmente anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Questo permetterà di vedere il grande Tennis (US Open, Roland Garros, Australian Open), il Ciclismo (Vuelta , Giro d’Italia e Tour de France), il basket (Serie A, Eurolega), lo sci (alpino e nordico), i motori (Superbike).

DOVE VEDERE DAZN

Praticamente su ogni dispositivo: smart tv, smartphone, tablet, mobile. Puoi connettere fino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente su due. Eventualmente, puoi disdire quando vuoi.

