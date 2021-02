Risultati Europa League – Stella Rossa-Milan 2-2: tabellino e marcatori | News

Stella Rossa-Milan 2-2: il tabellino del match di Belgrado

Pareggio beffa, proprio sul gong, per il Milan di Stefano Pioli su un campo ostico come quello della Stella Rossa. Nella gara d’andata dei sedicesimi di Europa League, soltanto 2-2 dei rossoneri allo ‘Stadion Rajko Mitić‘ di Belgrado contro i serbi di Dejan Stanković.

Due gol annullati al Milan, contro la Stella Rossa, nei primi 12′. Il primo a Samu Castillejo (fuorigioco), il secondo a Theo Hernández (fallo di mano sul controllo). Nel finale della prima frazione di gioco, poi, sul cross dalla destra dello spagnolo, autogol di Milan Pankov per il vantaggio rossonero.

Nella ripresa, dunque, due calci di rigore. Il primo per la Stella Rossa, concesso per un fallo di mani di Romagnoli, in area, su conclusione dell’italiano Diego Falcinelli. Il secondo per il Milan, per un fallo di Pankov (sempre lui) su Theo Hernández. Dagli undici metri non hanno sbagliato Guélor Kanga e lo stesso Theo Hernández.

Al 93′, poi, su un calcio d’angolo per la Stella Rossa, il colpo di testa di Milan Pavkov che, in pallonetto, ha beffato Gigio Donnarumma sul palo più lontano. Un’azione, probabilmente, viziata in partenza da un paio di irregolarità non ravvisate dall’arbitro. Qui, di seguito, a concludere, il tabellino completo di Stella Rossa-Milan al ‘Marakana‘.

STELLA ROSSA-MILAN 2-2

Marcatori: 42′ aut. Pankov (M), 52′ rig. Kanga (SR), 61′ rig. Theo Hernández (M), 93′ Pavkov (SR)

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Degenek, Milunović, Pankov; Gobeljić (74′ Gajić), Kanga, Petrović (81′ Sanogo), Rodíć; Ben Nabouhane (61′ Falco), Ivanić (81′ Bakayoko); Falcinelli (81′ Pavkov). A disposizione: Popović, Gavrić,, Srnić, Vukanović. Allenatore: Stanković.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández (78′ Dalot); Bennacer (39′ Tonali), Meïte; Castillejo, Krunić, Rebić (46′ R. Leão); Mandžukić (82′ Çalhanoğlu). A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Calabria, Gabbia, Kjær, Kessié, Saelemaekers, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Sidiropoulos (Grecia).

Ammoniti: 51′ Romagnoli (M), 54′ Milunović (SR), 57′ Rodić (SR), 71′ Mandžukić (M), 93′ G. Donnarumma (M)

Espulsi: 77′ Rodić (SR) per doppia ammonizione.

Note: al 6′ annullato un gol a Castillejo (M) per fuorigioco; al 12′ annullato un gol a Theo Hernández (M) per fallo di mano; al 39′ fuori Bennacer (M) per infortunio muscolare.

