Stella Rossa-Milan: gioia negata anche per Theo

Theo Hernández, al 12′, si è visto annullare il secondo gol dei rossoneri in Stella Rossa-Milan. Per il V.A.R., il terzino sinistro ha aggiustato il pallone con il braccio prima di depositare in rete, in area piccola, il cross di Pierre Kalulu sul quale il portiere Milan Borjan era uscito a farfalle. Stella Rossa e Milan, pertanto, restano ancora sullo 0-0 al 'Marakana' di Belgrado.