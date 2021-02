Diretta Stella Rossa-Milan: segui qui la gara di Europa League | LIVE NEWS

diretta testuale

Amici di ‘ PianetaMilan.it ‘, bentornati in Europa League ! Tra poco, alle, allo ‘Stadion Rajko Mitić‘ di, in, andrà in scena. La gara è valida per l’andata dei sedicesimi di finale. Restate con noi per ladel match dei rossoneri.

Sono ufficiali, da pochi minuti, le formazioni con cui scenderanno in campo la Stella Rossa di Dejan Stanković ed il Milan di Stefano Pioli. Vediamole insieme!

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Degenek, Milunović, Pankov; Gobeljić, Kanga, Petrović, Rodíć; Ben Nabouhane, Ivanić; Falcinelli. A disposizione: Popović, Gajić, Bakayoko, Pavkov, Falco, Gavrić, Sanogo, Srnić, Vukanović. Allenatore: Stanković.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Meïte; Castillejo, Krunić, Rebić; Mandžukić. A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Calabria, Dalot, Gabbia, Kjær, Çalhanoğlu, Kessié, Saelemaekers, Tonali, Ibrahimović, R. Leão. Allenatore: Pioli.

Tra poco le dichiarazioni pre-partita dei protagonisti della partita …

