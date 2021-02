Stella Rossa-Milan 0-0: gol annullato a Castillejo | Europa League News

Stella Rossa-Milan: Castillejo, che peccato!

Samu Castillejo, dopo 6′, aveva portato in vantaggio i rossoneri durante Stella Rossa-Milan. Palla filtrante di Rade Krunić per l’inserimento di Castillejo nelle maglie larghe della difesa serba. Gol, però, annullato per fuorigioco millimetrico dello spagnolo, scattato con un piede in avanti rispetto l’ultimo uomo della squadra di Dejan Stanković. Stella Rossa-Milan, dunque, resta per ora sullo 0-0. SEGUI IL LIVE DEL MATCH DI BELGRADO >>>