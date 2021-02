Stella Rossa-Milan 1-1: pareggia Kanga su rigore | Europa League News

Stella Rossa-Milan 1-1: pari serbo dagli undici metri

Guélor Kanga, centrocampista gabonese, ha pareggiato i conti in Stella Rossa-Milan di Europa League. Penalty concesso per fallo di mano netto, in area piccola, di Alessio Romagnoli sulla conclusione a botta sicura dell’attaccante italiano Diego Falcinelli verso la porta di Gigio Donnarumma. Dagli undici metri, Kanga ha angolato molto il tiro e battuto il portiere rossonero, che, comunque, aveva intuito la direzione. Stella Rossa-Milan 1-1 al ‘Marakana‘. SEGUI IL LIVE DEL MATCH DI BELGRADO >>>