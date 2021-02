PAGELLE STELLA ROSSA-MILAN – Era importante reagire e lo si è fatto. Ma il risultato è certamente una beffa per la squadra di Pioli che subisce il 2-2 serbo al 92′. Davvero un peccato per quanto mostrato in campo e certamente non mancheranno le polemiche visto che il pareggio nasce da un possibile fallo su Castillejo. In generale bene quasi tutti i rossoneri, spicca la prova di Kalulu.

