Stella Rossa-Milan 0-1: Diavolo avanti su autogol | Europa League News

Stella Rossa-Milan 0-1: rossoneri bravi e fortunati

I rossoneri di Stefano Pioli sono avanti, a Belgrado, in occasione di Stella Rossa-Milan. Al 42′, sul cross (non irresistibile) di Samu Castillejo dalla destra, scellerata deviazione di Milan Pankov in porta. L’estremo difensore serbo, Milan Borjan, non è riuscito a trattenere la sfera che, passandogli sotto le gambe, ha finito la sua corsa in rete. Stella Rossa-Milan 0-1 al ‘Marakana‘. SEGUI IL LIVE DEL MATCH DI BELGRADO >>>