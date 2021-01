Risultati Serie A – Milan-Torino 2-0: tabellino e marcatori | News

Milan-Torino 2-0: il tabellino del match di ‘San Siro’

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Dopo il k.o. interno contro la Juventus, torna a vincere il Milan di Stefano Pioli. Netto 2-0 dei rossoneri contro il Torino di Marco Giampaolo con gara già messa in ghiaccio nel primo tempo. Diavolo avanti al 25′ grazie a Rafael Leão, bravo ad involarsi verso la porta di Salvatore Sirigu, superandolo sul primo palo, dopo una splendida azione tutta in verticale iniziata da Theo Hernández e rifinita da Brahim Díaz.

Dieci minuti più tardi, dal dischetto, gol di Franck Kessié, bravo a spiazzare Sirigu. Rigore concesso dall’arbitro Fabio Maresca di Napoli, con l’ausilio del V.A.R., per un fallo di Andrea Belotti sullo scatenato Brahim. Nella ripresa, fuori per infortunio Sandro Tonali (acciaccato anche Brahim Díaz) e ritorno in campo, nella ripresa, al contrario, per Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović. Questo il tabellino completo del match di ‘San Siro‘.

MILAN-TORINO 2-0

Marcatori: 25′ R. Leão, 36′ rig. Kessié

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali (54′ Dalot), Kessié; Castillejo, Brahim Díaz (60′ Çalhanoğlu), Hauge (85′ D. Maldini); R. Leão (85′ Ibrahimović). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Frigerio, Colombo. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo (64′ Zaza), Lyanco, Bremer; Singo, Lukić, Rincón (76′ Segre), Gojak (46′ Linetty), Rodríguez (64′ Murru); Verdi, Belotti (86′ Bonazzoli). A disposizione: Milinković-Savić, Rosati, Buongiorno, N’Koulou, Ansaldi, Vojvoda, Baselli. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: 23′ Pioli (M, non dal campo), 26′ Rincón (T), 38′ Brahim Díaz (M), 42′ Romagnoli (M), 46′ p.t. Tonali (M), 65′ Dalot (M), 79′ R. Leão (M), 84′ Calabria (M), 91′ Segre (T).

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>