Risultati Serie A – Roma-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Roma-Milan 1-2: il tabellino del match dell’Olimpico

È terminato da pochi minuti, allo stadio ‘Olimpico‘, il match Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A. Ecco com’è andata la partita per i rossoneri di Stefano Pioli. Rossoneri che partono fortissimo e nei primi 10 minuti creano già 3 palle gol nitide con due gol annullati per fuorigioco netti di Tomori e Ibrahimovic. Al 26′ colossale occasione per il Milan con il colpo di testa di Kjaer che finisce sulla traversa (16^ legno stagionale).

Al 32′ altra bella parata di Pau Lopez che devia in angolo un bel mancino di Rebic. Passa un minuto e il portiere spagnolo si supera anche su Saelemaekers. Tra i rossoneri da sottolineare l’ottima prova di Tomori, in campo al posto di capitan Romagnoli. Dopo un primo tempo dominato, il Milan trova il gol del vantaggio al 43′ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Franck Kessie. Penalty concesso da Guida dopo aver rivisto al Var il netto fallo di Fazio su Calabria. Rossoneri che hanno meritatamente trovato la rete dell’1-0 dopo un primo tempo davvero sublime.

La ripresa comincia con Brahim Diaz al posto di Calhanoglu (problema muscolare). Dopo una bella occasione di Theo Hernandez, la Roma trova il pareggio con Jordan Veretout: ristabilita la parità all’Olimpico. Davvero un peccato per la squadra di Pioli che stava davvero meritando il vantaggio fino a quel momento. Ma passano alcuni minuti e il Milan torna avanti con Rebic. Bellissimo mancino ad incrociare del croato servito alla perfezione da Saelemaekers.

L’ex Eintracht Francoforte, però, si infortuna poco dopo e al suo posto entra Krunic. Anche per lui problema muscolare. Al 71′ Mkhitaryan sfiora il 2-2 con un bel mancino a giro che sorvola di poco la traversa. Al 78′ ancora una bella parata di Pau Lopez, questa volta su Tomori che per poco segna la sua prima rete in rossonero. Da valutare in vista del match di mercoledì contro l’Udinese le condizioni di Rebic, Ibrahimovic e Calhanoglu, usciti per problemi fisici.

ROMA-MILAN 1-2

Marcatori: 43′ Kessie, 50′ Veretout, 58′ Rebic

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Cristante, Fazio (62′ Bruno Peres); Karsdorp, Villar (70′ El Shaarawy), Veretout (79′ Diawara), Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral (79′ Pedro). A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Kumbulla, Pastore, C. Pérez. Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali (83′ Meite), Kessié; Saelemaekers (83′ Castillejo), Çalhanoğlu (46′ Brahim Diaz), Rebić (67′ Krunic); Ibrahimović (55′ Leao). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Dalot, Romagnoli, Hauge. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata (NA)

Ammoniti: Fazio, Mkhitaryan, Pellegrini (R), Saelemaekers, Calabria, Castillejo (M)

Espulsi:

Note:

Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>