Risultati Serie A – Udinese-Milan 1-2: tabellino e marcatori

Udinese-Milan 1-2, il tabellino del match della ‘Dacia Arena’

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Con sofferenza, e nei minuti finali, i rossoneri di Stefano Pioli espugnano la ‘Dacia Arena‘ di Udine per il ‘lunch match‘ della 6^ giornata di Serie A. Udinese-Milan finisce 1-2 ed il Diavolo prosegue la sua corsa in vetta alla classifica del massimo campionato. Milan avanti al 18′ con Franck Kessié, che infila sotto la traversa l’assist di Zlatan Ibrahimović. In apertura di ripresa pari friulano grazie a Rodrigo de Paul su calcio di rigore, concesso dall’arbitro Marco Di Bello di Brindisi per un fallo di Alessio Romagnoli su Ignacio Pussetto. Nel finale, minuto 83, la risolve, come sempre, Ibrahimović che, in rovesciata sotto misura, non lascia scampo a Musso. Il tabellino completo di Udinese-Milan della ‘Dacia Arena‘.

UDINESE-MILAN 1-2

Marcatori: 18′ Kessié (M), 48′ rig. de Paul (U), 83′ Ibrahimović (M)

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen (82′ Bonifazi), De Maio, Becão, Samir; de Paul, Arslan (63′ Makengo), Pereyra (82′ Forestieri); Pussetto, Okaka (71′ Lasagna), Deulofeu (71′ Ouwejan). A disposizione: Scuffet, Gasparini, Nuytinck, Molina, ter Avest, Zeegelaar, Nestorovski. Allenatore: Gotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (71′ Dalot), Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer (57′ Tonali), Kessié; Saelemaekers (57′ Brahim Díaz), Çalhanoğlu (89′ Krunić), R. Leão (71′ Rebić); Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Duarte, Hauge, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Ammoniti: 13′ Theo Hernández (M), 24′ Becão (U), 39′ Arslan (U), 49′ G. Donnarumma (M)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuno.

