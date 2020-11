Udinese-Milan 1-1: pareggio di de Paul dal dischetto | Serie A News

Udinese-Milan 1-1: pari friulano con de Paul dagli undici metri

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Rodrigo de Paul, su calcio di rigore in apertura di ripresa, ha pareggiato i conti in Udinese-Milan alla ‘Dacia Arena‘. Fallo di Alessio Romagnoli in area di rigore su Ignacio Pussetto, e l’arbitro Marco Di Bello di Brindisi ha fischiato, senza indugi, il penalty per i friulani. Proteste rossonere (ammonito Gigio Donnarumma) perché il capitano del Diavolo sostiene di aver preso prima la palla. De Paul, dagli undici metri, ha segnato per i bianconeri. Udinese-Milan 1-1.

SEGUI IL LIVE TESTUALE DI UDINESE-MILAN SU ‘PIANETAMILAN.IT’ >>>

SEGUI UDINESE-MILAN LIVE ED IN ESCLUSIVA SU DAZN. ATTIVA ORA >>>