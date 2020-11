LIVE – Udinese-Milan: rossoneri a caccia di punti per blindare il primato

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; de Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Bonifazi, Nuytinck, Molina, ter Avest, Makengo, Zeegelaar, Lasagna, Nestorovski, Forestieri. Allenatore: Gotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Duarte, Dalot, Tonali, Krunić, Brahim Díaz, Hauge, D. Maldini, Rebić. Allenatore: Pioli.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Udinese-Milan in Friuli. Ecco le scelte dei due tecnici, Luca Gotti e Stefano Pioli.

UDINESE-MILAN LIVE NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, è quasi tutto pronto, alla ‘Dacia Arena‘ di Udine, per la sfida Udinese-Milan, gara valida per la 6^ giornata di Serie A. Il ‘lunch match‘ delle ore 12:30 è in diretta ed in esclusiva su ‘DAZN‘ (ATTIVA ORA L’ABBONAMENTO).

