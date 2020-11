Udinese-Milan, Saelemaekers: “Sento la fiducia del mister e lavoro sul campo”

Udinese-Milan: le dichiarazioni pre-partita di Saelemaekers

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato a ‘Milan TV‘ a pochi minuti dal ‘lunch match‘ della ‘Dacia Arena‘, Udinese-Milan. Queste le dichiarazioni di Saelemaekers. “Penso che la squadra sia in fiducia, stiamo giocando bene. Oggi scendiamo in campo per i tre punti. E’ un bene sentire la fiducia del mister, ma penso di fare il mio lavoro sul campo e che posso aiutare la squadra ancora oggi. Penso che l’Udinese sia una buona squadra, ma se facciamo quello che il mister ci ha chiesto in settimana dobbiamo prendere i tre punti”.

