Udinese-Milan 0-1: rete di Kessié alla ‘Dacia Arena’ | Serie A News

Udinese-Milan 0-1: Kessié per il vantaggio rossonero!

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessié ha portato in vantaggio i rossoneri alla ‘Dacia Arena‘ in occasione di Udinese-Milan della 6^ giornata di Serie A. Al 18′, lancio di Ismaël Bennacer per Zlatan Ibrahimović; lo svedese, dopo aver addomesticato il pallone nell’area di rigore friulana, ha servito l’accorrente Kessié che, di piatto, ha trafitto Juan Musso sotto la traversa. Udinese-Milan 0-1.

