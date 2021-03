Risultati Serie A – Fiorentina-Milan 2-3: tabellino e marcatori | News

È terminato da poco, al 'Franchi', il match Fiorentina-Milan, valido per 28^ giornata di Serie A. Questo il tabellino completo del match dei rossoneri

Partita che sembrava subito in discesa per i rossoneri, in vantaggio dopo soli 9 minuti grazie al gol di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, pescato benissimo da Simon Kjaer, galleggia sul filo del fuorigioco e mette la palla alle spalle di Dragowski. Una gioia che dura soltanto 8 minuti: Erick Pulgar, da posizione defilata, conclude in porta direttamente da calcio di punizione. Gianluigi Donnarumma poteva fare sicuramente di più. Diavolo che rischia di finire il primo tempo in svantaggio a causa di un colpo di tacco splendido di German Pezzella, che si stampa sulla traversa. Il secondo tempo inizia con un Milan poco determinato che subisce il gol dello svantaggio con Franck Ribery. Da questo punto in poi il Diavolo decide di alzare i giri del motore: Brahim Diaz pareggia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre Hakan Calhanoglu completa la rimonta con un bel destro piazzato all'angolino basso. Finisce così, il Milan risponde presente dopo l'amara eliminazione in Europa League. Ecco il tabellino del match: