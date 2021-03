Risultati Serie A – Milan-Udinese 1-1: tabellino e marcatori | News

Milan-Udinese 1-1, il tabellino completo del match di ‘San Siro’

Clamoroso passo indietro del Milan di Stefano Pioli, che pareggia in casa contro l’Udinese di Stefano Gotti nel turno infrasettimanale di Serie A, rispetto alla gara di tre giorni fa all’Olimpico. I rossoneri, falcidiati da tante assenze (su tutti Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović) hanno disputato una gara sotto ritmo, povera di idee e di occasioni da rete.

La squadra ospite, brava a difendersi compatta su due linee, ha rischiato pochissimo, quasi zero. Dopo aver sfiorato il gol con un colpo di testa di Ilija Nestorovski, salvato sulla linea di porta da Alessio Romagnoli, ha colpito a metà ripresa. Calcio d’angolo di Rodrigo de Paul, colpo di testa di Rodrigo Becão e papera incredibile di Gigio Donnarumma, che si è fatto sfuggire il pallone tra le gambe.

Secondo gol in Italia per il difensore brasiliano, secondo gol al Milan. Nel finale, poi, incredibile fallo di mano di Jens Stryger Larsen in area di rigore su cross di Ante Rebić e penalty, giustissimo, per il Diavolo fischiato dall’arbitro Davide Massa di Imperia. Dal dischetto, al 7′ di recupero, Franck Kessié non ha sbagliato. Milan-Udinese 1-1. Qui di seguito il tabellino completo del match di ‘San Siro‘.

MILAN-UDINESE 1-1

Marcatori: 68′ Becão (U), 97′ rig. Kessié (M)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (63′ Calabria), Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali (46′ Meïte), Kessié; Castillejo (76′ Saelemaekers), Brahim Díaz (63′ Hauge), Rebić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Tomori, Krunić. Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, Bonifazi, Nuytinck; Molina, de Paul, Arslan (71′ Walace), Makengo (56′ Llorente), Zeegelaar (71′ Stryger Larsen); Pereyra (82′ Samir), Nestorovski. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, De Maio, Mićin, Deulofeu, Braaf, Forestieri, Okaka. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 24′ Rebić (M), 32′ Theo Hernández (M), 54′ Zeegelaar (U), 92′ Romagnoli (M), 93′ Kessié (M).

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

